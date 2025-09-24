Βήμα προόδου σημειώθηκε για τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενέκρινε τη σχετική μελέτη, έπειτα από συνάντηση και πλήρη συμφωνία όλων των εμπλεκομένων. Κυρίως του Ερασιτέχνη και των τραπεζών που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του έργου.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να “ξεμπλοκάρει” τις διαδικασίες, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες του καθαρισμού του οικοπέδου.

Παρά ταύτα, απομένουν ορισμένες τυπικές ενέργειες. Αρχικά πρέπει να συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων και κατόπιν να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου.

Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες που συμμετέχουν στο project έχουν ξεκινήσει επαφές με την κοινοπραξία που έχει αναλάβει και την κατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού.