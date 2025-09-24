Συνταγές

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου «μάγεψε» ξανά με τη σημερινή της συνταγή στο “Χαμογέλα και Πάλι!” του Mega. Με απλά υλικά και εύκολα βήματα, η αγαπημένη σεφ παρουσίασε ένα πιάτο που κερδίζει μικρούς και μεγάλους στο οικογενειακό τραπέζι. Αν θέλετε κι εσείς να δοκιμάσετε ζουμερό μοσχαράκι ραγού, δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε τις οδηγίες της!