Μποτιλιάρισμα επικρατεί στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στο ύψος της πλατείας Κρήτης στη Γλυφάδα.

Από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες, ωστόσο τα δύο αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στο τροχαίο, ακινητοποιήθηκαν στο μέσον του οδοστρώματος. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Με δυσκολία γίνεται η κίνηση και στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου κυρίως, από του Ρέντη ως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αρκετή κίνηση υπάρχει και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο ύψος του Χαλανδρίου.