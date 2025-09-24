Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Μηχανιώνας, στο ύψος της Αγίας Τριάδας. Από την καραμπόλα τριών οχημάτων τραυματίστηκε ένας άνθρωπος.

Πώς έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με το emakedonia, ο οδηγός ενός λευκού αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε σε δεύτερο όχημα και στη συνέχεια συγκρούστηκε με ένα βαν που μετέφερε τρέιλερ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο, το οποίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο του ατυχήματος βρίσκεται περιπολικό της Τροχαίας, που ρυθμίζει την κυκλοφορία και διευκολύνει την κίνηση των οχημάτων, μιας και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη είναι κλειστό.