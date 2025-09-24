Από το 2023 που λανσαρίστηκε, το LBX έφερε μια φρέσκια «premium casual» αισθητική και την πολυτέλεια του compact SUV. Τώρα, αυτά τα στοιχεία ενισχύονται ακόμη περισσότερο με την έλευση της νέας ειδικής έκδοσης LBX Vibrant Edition.

Όπως φανερώνει το όνομά της, η Vibrant Edition ξεχωρίζει με εντυπωσιακές σχεδιαστικές λεπτομέρειες που υπογραμμίζουν τη σύγχρονη και δυναμική εικόνα του LBX.

Φέρει νέα χαρακτηριστικά που ενισχύουν τα διαπιστευτήρια του σπορ στυλ και της ευελιξίας του μοντέλου LBX Emotion, όπως οι ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε matt black, τα μαύρα σπόιλερ στη βάση του εμπρός και πίσω προφυλακτήρα, το μαύρο φινίρισμα στα πλαίσια των παραθύρων και των θυρών, καθώς και τα ένθετα στους προφυλακτήρες σε piano black.

Στο εσωτερικό, φέρει δέρμα ημι-ανιλίνης με αντίθετα στοιχεία σε Dark Rose στα μαξιλάρια, στα τμήματα ώμων, στις επενδύσεις γονάτων, στην κεντρική κονσόλα και στα υποβραχιόνια των μπροστινών θυρών. Στα βασικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται το ηλεκτρικό κάθισμα οδηγού με οκτώ ρυθμίσεις, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός με επιλογή 64 χρωμάτων, ο ασύρματος φορτιστής, η τεχνολογία καθαρισμού αέρα nanoe‑X και τα paddles αλλαγής ταχυτήτων.

Το LBX Vibrant Edition είναι εξοπλισμένο με την τελευταίας γενιάς hybrid electric τεχνολογία της Lexus, που περιλαμβάνει έναν αποδοτικό κινητήρα 1,5 λίτρων και 136 ίππων. Ως το πιο compact μοντέλο της τρέχουσας γκάμας, το LBX είναι ιδανικό για την οδήγηση στους δρόμους της πόλης, προσφέροντας υψηλή θέση οδήγησης και ευελιξία με ακτίνα στροφής 10,4 m.

Το νέο Lexus LBX Vibrant Edition θα είναι μία έκδοση περιορισμένης παραγωγής που θα κατασκευάζεται από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάιο του 2026.