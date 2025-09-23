Κλειστά παραμένουν σχολεία και επιχειρήσεις στο Χονγκ Κονγκ, καθώς η πόλη προετοιμάζεται για την έλευση του υπερτυφώνα Ραγκάσα – του ισχυρότερου τροπικού κυκλώνα που έχει σημειωθεί από την αρχή του έτους. Οι αρχές έχουν εκδώσει συστάσεις στους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ οι περισσότερες επιβατικές πτήσεις αναμένεται να ανασταλούν έως και την Πέμπτη.

Οι κάτοικοι σπεύδουν σε σούπερ μάρκετ για προμήθειες, με αποτέλεσμα τα ράφια να αδειάζουν γρήγορα. Η ανησυχία ότι τα καταστήματα ενδέχεται να παραμείνουν κλειστά για τουλάχιστον δύο ημέρες οδηγεί πολλούς στην αγορά μεγάλων ποσοτήτων βασικών αγαθών.

Σε μια προσπάθεια να προστατευθούν από πιθανές ζημιές, υαλοπίνακες σε σπίτια και καταστήματα έχουν καλυφθεί με κολλητική ταινία, καθώς οι κάτοικοι ελπίζουν να περιορίσουν τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από σπασμένα τζάμια.

Ο Ραγκάσα συνοδεύεται από ανέμους που αναμένεται να φτάσουν τα 220 χλμ/ώρα και, όπως ανακοίνωσε το Παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ, αποτελεί σοβαρή απειλή για την ακτή της Γκουανγκντόνγκ. Η περιοχή αυτή της Κίνας βρίσκεται γειτονικά με το Χονγκ Κονγκ, το οποίο αποτελεί παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό κέντρο.

Ο κυκλώνας διατηρεί τη σφοδρότητά του πλησιάζοντας την ακτή της Γκουανγκντόνγκ, επηρεάζοντας παράλληλα το Χονγκ Κονγκ, την ηπειρωτική Κίνα και την Ταϊβάν, αφότου σάρωσε τις βόρειες Φιλιππίνες. Η αναμενόμενη άφιξή του στην Κίνα τοποθετείται μεταξύ Τετάρτης μεσημέρι και αργά το απόγευμα. Στη Γκουανγκντόνγκ, οι αρχές έχουν ήδη απομακρύνει περισσότερους από 370.000 κατοίκους, με βάση τα στοιχεία του πρακτορείου ειδήσεων Xinhua.

Το Χονγκ Κονγκ εξέδωσε προειδοποίηση για τυφώνα κατηγορίας 8 – την τρίτη υψηλότερη βαθμίδα – στις 2:20 μ.μ. (τοπική ώρα), καλώντας τις επιχειρήσεις να αναστείλουν τη λειτουργία τους και διακόπτοντας τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Προβλήματα έχουν ήδη σημειωθεί σε περισσότερες από 700 πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών σε γειτονικές περιοχές όπως το Μακάο και η Ταϊβάν.

Επιδεινούμενες καιρικές συνθήκες και μέτρα προστασίας

Οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν ταχύτατα τις επόμενες ώρες, με το Παρατηρητήριο να εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης προειδοποίησης ακόμη υψηλότερης βαθμίδας μέχρι αργά απόψε ή νωρίς αύριο. Σε ανακοίνωσή του, προειδοποίησε και για σημαντική άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ανάλογη με εκείνη που είχε σημειωθεί κατά τους τυφώνες Χάτο το 2017 και Μανγκούτ το 2018, οι οποίοι είχαν προκαλέσει ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το ύψος των υδάτων αναμένεται να αυξηθεί περίπου κατά δύο μέτρα στις παράκτιες περιοχές του Χονγκ Κονγκ, ενώ σε ορισμένες τοπικές ζώνες η στάθμη θα μπορούσε να φτάσει τα 4 με 5 μέτρα. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να λάβουν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα προστασίας.

Επιπλέον, διανέμονται σάκοι με άμμο σε κατοίκους περιοχών χαμηλού υψομέτρου για την προστασία των σπιτιών τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ θα παραμείνει ανοικτό, χάρη σε αλλαγή πολιτικής που επιτρέπει τη συνέχιση των συναλλαγών παρά τις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Κατά τη χθεσινή, ισχυρότερη φάση του Ραγκάσα, οι μέγιστοι άνεμοι κοντά στο μάτι του τυφώνα ξεπέρασαν τα 260 χλμ/ώρα, καθιστώντας τον την ισχυρότερη καταιγίδα κατηγορίας 5 για το 2025. Παρότι η έντασή του υποβαθμίστηκε έκτοτε, παραμένει ικανός να προκαλέσει σημαντικές καταστροφές στις παραθαλάσσιες, πυκνοκατοικημένες περιοχές της Κίνας ως τυφώνας κατηγορίας 4.

Οι κινεζικές αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή αντιπλημμυρικά μέτρα σε πολλές νότιες επαρχίες, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχοπτώσεις από το βράδυ.

Περισσότερες από 10 πόλεις στη Γκουανγκντόνγκ έχουν προχωρήσει σε κλείσιμο σχολείων και επιχειρήσεων, ενώ έχει ανασταλεί η λειτουργία των συγκοινωνιών εξαιτίας των προειδοποιήσεων για επικείμενες καταιγίδες και άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Στο Μακάο, το γνωστότερο κέντρο τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως, οι κάτοικοι επίσης προετοιμάζονται για το χτύπημα του τυφώνα. Όλα τα καζίνο θα διακόψουν τη λειτουργία τους από τις 5 το απόγευμα, όταν στην περιοχή αναμένεται να εκδοθεί προειδοποίηση κατηγορίας 8.

Στην Ταϊβάν, η έντονη βροχόπτωση έφτασε τα 60 εκατοστά στις ορεινές ανατολικές περιοχές, ενώ 25 άτομα τραυματίστηκαν. Τα προβλήματα στις συγκοινωνίες συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα, με 273 πτήσεις να έχουν ήδη ακυρωθεί.