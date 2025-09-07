Ένα τάνκερ που μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο από το ρωσικό εργοστάσιο Arctic LNG 2, το οποίο υπόκειται σε εφαρμογή κυρώσεων, απέπλευσε από ένα κινεζικό λιμάνι, σύμφωνα με δεδομένα ναυτιλιακής ιχνηλάτησης, μία ημέρα μετά από τον ελλιμενισμό του.

Σημερινά στοιχεία του παρόχου δεδομένων χρηματοοικονομικών αγορών και υποδομών (LSEG) αφήνουν να εννοηθεί ότι το ρωσικό τάνκερ Voskhod LNG πλέει με νότια πορεία, μετά από τον απόπλου του από έναν τερματικό σταθμό LNG στο λιμάνι Τιεϊσάν που βρίσκεται στην Αυτόνομη Περιφέρεια Κουανγκσί Τσουάνγκ, στα νοτιοδυτικά της Κίνας.

Το τάνκερ υπό ρωσική σημαία φέρει φορτίο 150.000 κυβικών μέτρων LNG που φορτώθηκε από την ενεργειακή εγκατάσταση LNG 2 στο Γκιντάν της βόρειας Σιβηρίας στις 19 Ιουλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία LSEG.

Πρόκειται για το δεύτερο φορτίο από την αναφερόμενη εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου που υπόκειται στην εφαρμογή κυρώσεων, με τάνκερ που έδεσε στην Κίνα, μετά από το τάνκερ Arctic Mulan που επίσης, υπόκειται σε κυρώσεις κι έπιασε στο λιμάνι Μπεχάι που διαθέτει τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στα τέλη Αυγούστου.

Το φορτίο του Arctic Mulan ήταν το πρώτο από την υποδομή Arctic LNG που έφτασε σε τελικό χρήστη, από την έναρξη της λειτουργίας της την προηγούμενη χρονιά.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα, αν το ρωσικό τάνκερ απέπλευσε από το λιμάνι Τιεϊσάν.