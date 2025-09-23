Στο επίκεντρο των εισαγγελικών διώξεων στην Τουρκία βρέθηκε από σήμερα ο μητροπολιτικός δήμος της Άγκυρας, με τις αρχές να στρέφονται πλέον και κατά των δήμων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Με εντολή της Γενικής Εισαγγελίας της Άγκυρας, συνελήφθησαν το πρωί 13 στελέχη του δήμου, με την κατηγορία για οικονομικές ατασθαλίες που φέρονται να διαπράχθηκαν σε 32 συναυλίες που διοργάνωσε ο δήμος το διάστημα 2021-2024.

Η υπόθεση αυτή έρχεται στον απόηχο της σύλληψης του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου στις 19 Μαρτίου. Συνολικά, με κατηγορίες διαφθοράς έχουν συλληφθεί και καθαιρεθεί από το αξίωμά τους 17 δήμαρχοι του CHP ανά την Τουρκία, εκ των οποίων οι 11 σε περιφερειακούς δήμους που υπάγονται στον μητροπολιτικό δήμο της Κωνσταντινούπολης.

Ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή στελέχη της αντιπολίτευσης, με ιδιαίτερη απήχηση στους εθνικιστές ψηφοφόρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα οι εισαγγελικές έρευνες δεν είχαν επεκταθεί στον δήμο της Άγκυρας.