Το ΝΑΤΟ καλεί τη Ρωσία να σταματήσει άμεσα τις ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, με αφορμή τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου από ρωσικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όπως αναφέρεται σε επίσημη δήλωση της Συμμαχίας, «η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες, οι οποίες είναι κλιμακούμενες, ενέχουν τον κίνδυνο λανθασμένων υπολογισμών και θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Πρέπει να σταματήσουν».

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου, έπειτα από αίτημα της Εσθονίας και βάσει του Άρθρου 4 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον, μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας από ρωσικά αεροσκάφη στις 19 Σεπτεμβρίου. Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης (SACEUR) ενημέρωσε το Συμβούλιο για το περιστατικό, κατά το οποίο τρία οπλισμένα ρωσικά MiG-31 παρέμειναν στον εσθονικό εναέριο χώρο για περισσότερο από δέκα λεπτά. Η αντίδραση του ΝΑΤΟ ήταν άμεση και αποφασιστική, με συμμαχικά αεροσκάφη να απογειώνονται, αναχαιτίζοντας και συνοδεύοντας τα ρωσικά αεροσκάφη εκτός εναέριου χώρου.

Το ΝΑΤΟ τονίζει πως «αυτή η εισβολή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου μιας ολοένα και πιο ανεύθυνης ρωσικής συμπεριφοράς». Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες που το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συνεδριάζει βάσει του Άρθρου 4, καθώς στις 10 Σεπτεμβρίου είχαν προηγηθεί διαβουλεύσεις λόγω μεγάλης κλίμακας παραβίασης του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία και Ρουμανία, με τη Συμμαχία να επιβεβαιώνει την πλήρη αλληλεγγύη της προς όλα τα μέλη των οποίων ο εναέριος χώρος έχει παραβιαστεί.

Ενίσχυση της αποτροπής και της άμυνας

Το ΝΑΤΟ διαμηνύει στη Ρωσία ότι η απάντησή του απέναντι σε τέτοιες ενέργειες θα παραμείνει ισχυρή και αποφασιστική. Υπενθυμίζει ότι στις 12 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η επιχείρηση «Ανατολική Φρουρά», στοχεύοντας στην ενίσχυση της αμυντικής παρουσίας της Συμμαχίας στην ανατολική της πτέρυγα. Όπως αναφέρεται στη δήλωση, «θα ενισχύσουμε τις δυνατότητές μας και θα ενισχύσουμε την αποτρεπτική και αμυντική μας στάση, μεταξύ άλλων μέσω αποτελεσματικής αεράμυνας».

Η Συμμαχία προειδοποιεί ότι δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης: «Το ΝΑΤΟ και οι Σύμμαχοι θα χρησιμοποιήσουν, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία για να αμυνθούν και να αποτρέψουν όλες τις απειλές από κάθε κατεύθυνση. Θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε με τον τρόπο, τον χρόνο και τον τομέα της επιλογής μας. Η δέσμευσή μας στο Άρθρο 5 είναι ακλόνητη».

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι Σύμμαχοι του ΝΑΤΟ δεν θα αποθαρρυνθούν από ανεύθυνες ρωσικές ενέργειες και παραμένουν πιστοί στη στήριξη της Ουκρανίας, επισημαίνοντας πως η ασφάλεια της Ουκρανίας συμβάλλει και στη δική τους ασφάλεια, στο πλαίσιο της άμυνας απέναντι στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας.