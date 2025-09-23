Οι πρόσφατες ενέργειες της Ρωσίας, όπως οι εισβολές drones στον πολωνικό και ρουμανικό εναέριο χώρο καθώς και η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, ήταν είτε σκόπιμες ενέργειες είτε αποτέλεσμα «κραυγαλέας ανικανότητας», σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο κ. Ρούτε τόνισε ότι το ΝΑΤΟ δεν αξιολόγησε άμεσα κάποια απειλή όταν συμμαχικά αεροσκάφη συνόδευσαν ρωσικά αεριωθούμενα εκτός του εσθονικού εναέριου χώρου την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου, «Θα αξιολογούμε πάντα τον κίνδυνο, είτε πρόκειται για άμεση απειλή για τη συνολική μας άμυνα, τη στάση μας και (…) θα ενεργούμε πάντα αναλόγως, αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν υπήρξε αξιολόγηση άμεσης απειλής», αναφερόμενος στο περιστατικό στην Εσθονία.

Σχετικά με τις πτήσεις drones πάνω από την Κοπεγχάγη, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ εκτίμησε ότι είναι «πολύ νωρίς» για να διαπιστωθεί ενδεχόμενη εμπλοκή της Ρωσίας. Επεσήμανε ότι οι δανικές αρχές διερευνούν ακόμη τα αίτια, ενώ ο ίδιος έχει ήδη επικοινωνήσει με τη Δανή πρωθυπουργό.

Σοβαρή επίθεση σε δανική υποδομή

Η εισβολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών που σημειώθηκε τη Δευτέρα, προκαλώντας το κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης, χαρακτηρίστηκε ως η πιο σοβαρή επίθεση σε δανική υποδομή μέχρι σήμερα. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, υπογράμμισε σε δήλωσή της τη σημασία του περιστατικού για την ασφάλεια της χώρας.