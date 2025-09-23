Συνεχίζεται το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας στην Ιταλία, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τη Δευτέρα, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στη Λομβαρδία, ενώ σήμερα το πρωί η νήσος Ίσκια, κοντά στη Νάπολη, επλήγη από σφοδρή νεροποντή. Οι δρόμοι και αρκετά ισόγεια σπίτια πλημμύρισαν, με δεκάδες πολίτες να ζητούν τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στη Λιγουρία, περιφέρεια με πρωτεύουσα τη Γένοβα, η αδιάκοπη βροχόπτωση οδήγησε σε πλημμύρες στις περιοχές Λα Σπέτσια και Σαν Τερέντσο ντι Λέριτσι. Στην Τοσκάνη, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, η έντονη βροχή προκάλεσε υπερχείλιση χειμάρρου στην περιοχή του Γκροσέτο, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας σε περιφερειακούς δρόμους.

Εκτός από το Τορίνο, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εντοπισμού μίας ξένης τουρίστριας, η οποία παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην περιοχή Σπίνιο Μονφεράτο το μεσημέρι της Δευτέρας, με τη συμμετοχή πυροσβεστών και δυτών.