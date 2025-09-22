Ο Τσίρο Γκρίλο, γιος του ιδρυτή του Κινήματος Πέντε Αστέρων Μπέπε Γκρίλο, καταδικάστηκε για υπόθεση βιασμού.

Σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου στη Σαρδηνία, ο Τσίρο Γκρίλο καταδικάστηκε, μαζί με δύο φίλους του, για σεξουαλική κακοποίηση δεκαεννιάχρονης το καλοκαίρι του 2019.

Οι τρεις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ποινή οκτώ ετών φυλάκισης από το πρωτοβάθμιο ιταλικό δικαστήριο.

Όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος, οι καταδικασθέντες δεν θα προφυλακιστούν μέχρι να υπάρξει τελική ετυμηγορία από τον Άρειο Πάγο της Ιταλίας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι το φερόμενο θύμα δεν εξαναγκάστηκε στη σεξουαλική πράξη. Ωστόσο, ο δικαστής έκρινε αξιόπιστη την κατάθεση της δεκαεννιάχρονης, η οποία ανέφερε πως υποχρεώθηκε να καταναλώσει “ολόκληρο μπουκάλι βότκας”, γεγονός που της προκάλεσε πραγματικό μπλακ άουτ στον εγκέφαλο.