Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας γνωστοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας κατέλαβαν τον οικισμό Καλίνιφσκε, ο οποίος βρίσκεται στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Παράλληλα, εκπρόσωπος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων διέψευσε τον ισχυρισμό της Μόσχας, επισημαίνοντας ότι η προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στην περιοχή είναι περιορισμένη σε σύγκριση με όσα αναφέρει η ρωσική πλευρά. Ο ουκρανικός στρατός έχει εξαπολύσει αντεπίθεση σε τμήμα της περιφέρειας Ντονέτσκ, όπου καταγράφονται έντονες μάχες.

Εξελίξεις στη ρωσική εισβολή και τον έλεγχο των ουκρανικών εδαφών

Τρίαμισι χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να ελέγχουν περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας. Η Ρωσία έχει προχωρήσει σε προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιφερειών – Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια – αν και δεν διατηρεί τον πλήρη στρατιωτικό έλεγχο σε όλες τις συγκεκριμένες περιοχές.