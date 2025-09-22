Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός της πρωινής ρωσικής επίθεσης στην πόλη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις δηλώσεις τοπικών αξιωματούχων.

Ο κυβερνήτης Ιβάν Φεντόροφ ανέφερε ότι «Το πρωί της Δευτέρας στη Ζαπορίζια άρχισε με εκρήξεις και φωτιές». Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν τουλάχιστον 10 αεροπορικές βόμβες κατά της πόλης, η οποία αριθμεί περίπου 700.000 κατοίκους.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν εκτεταμένες ζημιές σε 15 πολυκατοικίες και 10 μονοκατοικίες, καθώς και σε επιπλέον κτίρια. Όπως έγινε γνωστό, το πτώμα μιας γυναίκας εντοπίστηκε στα συντρίμμια, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, κατά τη διάρκεια της νύχτας καταρρίφθηκαν 132 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ καταγράφηκαν πλήγματα από εννέα drones σε επτά διαφορετικούς οικισμούς.

Επιθέσεις σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας

Στη βορειοανατολική περιφέρεια του Σούμι, επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών την Κυριακή προκάλεσαν τον τραυματισμό δύο ατόμων και σημαντικές ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Ο κυβερνήτης Όλεχ Χριχόροβ δήλωσε ότι οι επιθέσεις έπληξαν κυρίως πολιτικές υποδομές, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για απώλειες ζωών.

Επιπλέον, στην περιφέρεια του Κιέβου, ένας άνθρωπος τραυματίσθηκε από επίθεση, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κτίρια διαμερισμάτων και οικίες, όπως ενημέρωσαν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.