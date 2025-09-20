Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 13 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, η οποία δέχθηκε μεγάλη επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), ανακοίνωσαν νωρίς σήμερα το πρωί οι περιφερειακές αρχές.

«Η περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ βρέθηκε εκ νέου στο στόχαστρο μαζικής επίθεσης», σημείωσε ο Σέρχιι Λίσακ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της Ντνιπροπετρόφσκ σε μήνυμά του στο Telegram, προσθέτοντας ότι κτίρια επιχειρήσεων καταστράφηκαν και ότι προκλήθηκαν πυρκαγιές.

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του λόγω των εχθρικών πράξεων τρομοκρατίας (…) Δεκατρείς άλλοι τραυματίστηκαν», διευκρίνισε.

Οι αρχές πολλών άλλων περιφερειών της Ουκρανίας ενέφεραν επίσης μεγάλες επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς σήμερα, Σάββατο.

Τον Αύγουστο, η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι οι Ρώσοι στρατιώτες είχαν διεισδύσει στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, όπου η Μόσχα δήλωνε από την πλευρά της ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προωθηθεί ήδη από τον Ιούλιο.

Ο ρωσικός στρατός ελέγχει σήμερα περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους.

Το Κρεμλίνο αξιώνει την απόσυρση της Ουκρανίας από ορισμένα εδάφη τα οποία παραμένουν εν μέρει υπό ουκρανικό έλεγχο, κυρίως από την περιοχή του Ντονέτσκ. Αυτό το θέτει ως προϋπόθεση για να σταματήσει τις εχθροπραξίες. Το Κίεβο απορρίπτει την αξίωση αυτή.

Η περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ δεν βρίσκεται μεταξύ των 5 ουκρανικών περιφερειών την προσάρτηση των οποίων διεκδικεί η Μόσχα.