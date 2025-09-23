Με δέκα παίκτες τελείωσε το Μαρκό την αναμέτρηση Κυπέλλου με τον Άρη. Και για κακή της τύχη, ο παίκτης που αποβλήθηκε ήταν ο τερματοφύλακας.

Στο 80′ ο Αυγερινός έπαιξε τη μπάλα με τα χέρια έξω από την περιοχή και αντίκρισε αμέσως την κόκκινη κάρτα. Μόνο που ο Σούλης Παπαδόπουλος είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές του και έτσι δεν μπορούσε να περάσει στο ματς δεύτερο τερματοφύλακα.

Έτσι λοιπόν, ο Αντόνι Φατιόν άφησε τη μεσαία γραμμή του Μαρκό και φόρεσε τα γάντια του τερματοφύλακα για το τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού. Ευτυχώς για αυτόν, δεν είχε να διαχειριστεί κάποια δύσκολη φάση πλην ενός δοκαριού που είχε ο Άρης με τον Μόντσου μετά την αποβολή του Αυγερινού.