Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ουκρανία, ο Σεργκέι Ρεμπρόφ αναμένεται να παραμείνει στον πάγκο της Εθνικής ομάδας τουλάχιστον έως το τέλος των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο 51χρονος τεχνικός, το όνομα του οποίου βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή, δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουκρανίας και εμφανίζεται απόλυτα προσηλωμένος στον στόχο της πρόκρισης στα τελικά.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα sport.ua

O Ρεμπρόφ δεν προτίθεται να αποχωρήσει από την Εθνική, παρά το έντονο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Ο ίδιος φέρεται να έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την ολοκλήρωση της προσπάθειας της Ουκρανίας στα προκριματικά και την πρόκριση στην τελική φάση.

Το ρεπορτάζ σημειώνει πως, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, οι κινήσεις του Παναθηναϊκού δεν αναμένεται να αποδώσουν καρπούς.