Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν υποστηρίζουν σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της εμφάνισης αυτισμού.

Σύμφωνα με τον EMA, δεν υπάρχουν νέα δεδομένα που να απαιτούν αλλαγή στις ισχύουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη χρήση της παρακεταμόλης. Ο Οργανισμός επισημαίνει ότι το φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιείται κατά την εγκυμοσύνη στη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση, για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και με τη μικρότερη δυνατή συχνότητα.

Παράλληλα, σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τον αυτισμό με τη χρήση του ευρέως διαδεδομένου αναλγητικού Tylenol κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, η συσχέτιση αυτή χαρακτηρίζεται ως αυθαίρετη και δεν βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία.