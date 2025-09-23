Γευστικότατο πιάτο ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno».
Ακολουθήστε τις οδηγίες του σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση!
Γευστικότατο πιάτο ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno».
Ακολουθήστε τις οδηγίες του σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση!
Σήμερα, στην εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και Πάλι!», η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μάς ταξίδεψε ξανά στη γεύση με μια λαχταριστή μηλόπιτα. Η αγαπημένη σεφ παρουσίασε βήμα-βήμα τη συνταγή, δίνοντας μικρά μυστικά για να βγει αφράτη, αρωματική και απολαυστική. Μια γλυκιά πρόταση που ταιριάζει σε κάθε στιγμή της ημέρας και υπόσχεται να γεμίσει το σπίτι με υπέροχο […]
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου «μάγεψε» ξανά με τη σημερινή της συνταγή στο “Χαμογέλα και Πάλι!” του Mega. Με απλά υλικά και εύκολα βήματα, η αγαπημένη σεφ παρουσίασε ένα πιάτο που κερδίζει μικρούς και μεγάλους στο οικογενειακό τραπέζι. Αν θέλετε κι εσείς να δοκιμάσετε ζουμερό μοσχαράκι ραγού, δεν έχετε παρά να ακολουθήσετε τις οδηγίες της!
Ένας απολαυστικός κορμός σοκολάτας με μπανάνα και φουντούκια είναι η πρόταση του Δημήτρη Σκαρμούτσου στην εκπομπή «Buongiorno». Ο γνωστός σεφ ετοιμάζει ένα γλυκό γεμάτο γεύση και αρώματα, ιδανικό για κάθε περίσταση. Η συνταγή αυτή αποτελεί μια μοντέρνα εκδοχή του παραδοσιακού «μωσαϊκού», με την μπανάνα να δίνει φυσική γλυκύτητα και τα φουντούκια τραγανή υφή, που δένει […]
Τα ντολμαδάκια γιαλαντζί είναι τρυφερά αμπελόφυλλα γεμισμένα με ρύζι και μυρωδικά γεμάτα γεύση και αρώματα! Υλικά 50 αμπελόφυλλα σε βάζο 2 ματσάκια φρέσκα κρεμμυδάκια (το άσπρο και το τρυφερό πράσινο μέρος) ψιλοκομμένα 2 μεγάλα ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα 2 φλιτζ. ρύζι γλασέ 1/2 ματσάκι δυόσμο 2 κ.σ. ξερό δυόσμο 1/2 κ.γ. καυτερό μπούκοβο Χυμό από 2 […]
Σπιτικό και ζουμερό σουβλάκι με δροσερή μαρινάδα γιαουρτιού που θα απογειώσει κάθε μπουκιά! Υλικά 3 κομμάτια φιλέτο από στήθος κοτόπουλου Κλαδάκια δεντρολίβανου ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑΔΑ 2 κρεμμύδια 2 ντομάτες 2 κ.σ.μαϊντανό ψιλοκομμένο 1 κ.σ.δυόσμο ψιλοκομμένο 2 κ.σ.ελαιόλαδο 2 κ.σ.γιαούρτι 1 κ.σ.βαλσαμικό ξίδι Αλάτι Πιπέρι Δείτε την εκτέλεση της συνταγής στο vita.gr