Με την παρουσία θεσμικών εκπροσώπων, συνεργατών, προμηθευτών και πλήθους καλεσμένων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 τα επίσημα εγκαίνια του νέου εργοστασίου της ALFA WOOD GROUP στην Κομοτηνή, σηματοδοτώντας την επαναλειτουργία μιας ιστορικής βιομηχανικής μονάδας και την έναρξη μιας νέας αναπτυξιακής πορείας για την περιοχή της Θράκης.

Η επένδυση στην Κομοτηνή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της ALFA WOOD GROUP, ενισχύοντας τη θέση του Ομίλου στον κλάδο της ξυλείας και της βιομηχανικής παραγωγής. Η νέα μονάδα, συνολικής έκτασης 300.000 τ.μ. με κτιριακές εγκαταστάσεις 60.000 τ.μ. και ετήσια παραγωγική δυναμικότητα 200.000 κ.μ., εντάσσεται στο στρατηγικό επενδυτικό πλάνο ύψους 29 εκατ. ευρώ, το οποίο θα ολοκληρωθεί έως το 2027. Με την επαναλειτουργία του εργοστασίου λανσάρεται η νέα γενιά πενταστρωματικής μοριοσανίδας ALFAPAN 5+, αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας και ανάπτυξης που θέτει νέα πρότυπα ποιότητας και βιωσιμότητας.

Παράλληλα, ο Όμιλος δρομολογεί την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών και μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα συνολικής ισχύος 6 MW, έργα που θα ολοκληρωθούν έως το 2027 και θα ενισχύσουν περαιτέρω τον πράσινο προσανατολισμό της επένδυσης. Συνολικά, θα δημιουργηθούν 100 νέες θέσεις εργασίας, επιβεβαιώνοντας τον κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.

Κατά τη διάρκεια των ομιλιών, η Διοίκηση της ALFA WOOD GROUP υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης:

Ο κ. Γιώργος Αδαμόπουλος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε: «Δίνουμε έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων μας με τεχνογνωσία και καινοτομία. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε την παραγωγή πιστοποιημένων ελληνικών προϊόντων που ανταγωνίζονται τις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Η δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη και διαχρονική εξέλιξη υλοποιείται, δημιουργώντας αξία που μοιράζεται στους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες μας και την ελληνική οικονομία».

Ο κ. Στέλιος Αγοραστός, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, τόνισε: «Η ALFA WOOD GROUP μεγαλώνει με σταθερά βήματα, συνδυάζοντας καινοτομία, εξωστρέφεια και σεβασμό στο περιβάλλον. Το νέο μας εργοστάσιο στην Κομοτηνή είναι το μοναδικό στην Ευρώπη που παράγει την καινοτόμο πενταστρωματική μοριοσανίδα ALFAPAN 5+, θέτοντας νέα ποιοτικά και τεχνολογικά πρότυπα στον κλάδο».

Ο κ. Βασίλης Αδαμόπουλος, Πρόεδρος του Ομίλου, σημείωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την ιστορία της ALFA WOOD GROUP και για τη Θράκη. Η επαναλειτουργία του εργοστασίου στην Κομοτηνή στηρίχθηκε πάνω στους ανθρώπους μας, που με πίστη και αφοσίωση κράτησαν ζωντανό το όραμά μας. Επενδύουμε στην τοπική κοινωνία, στηρίζουμε την εθνική οικονομία και δημιουργούμε προοπτική για τις επόμενες γενιές, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική βιομηχανία μπορεί να πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε από τον Υπουργό Υγείας και πρώην Υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος στην κεντρική του ομιλία υπογράμμισε: «Σήμερα είμαι υπερήφανος που η δέσμευση για την επαναλειτουργία του εργοστασίου στην Κομοτηνή έγινε πράξη μέσα από τη στρατηγική επένδυση της ALFA WOOD GROUP. Πρόκειται για μια επένδυση κυκλικής οικονομίας που σέβεται το περιβάλλον, στηρίζει τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας και δίνει νέα προοπτική στην ακριτική Θράκη».

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν τα λόγια των δύο ιδρυτών του Ομίλου, κ. Αντώνιου Αδαμόπουλου και κ. Χρήστου Αγοραστού, στον σύντομο χαιρετισμό που απηύθυναν. Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο Διευθυντής του εργοστασίου Κομοτηνής, κ. Δημήτριος Κατσάνος. Το συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο παρουσιαστής Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Στην τελετή παρέστησαν και τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Χρήστος Κέλλας, ο βουλευτής Ροδόπης κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο βουλευτής Ροδόπης κ. Αχμέτ Σαμπρή Ιλχάν, ο βουλευτής Ροδόπης κ. Φερχάτ Ναζήφ Οζγκιούρ, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης και o κ. Δημήτρης Πολιτειάδης, εκπρόσωπος του Δημάρχου Κομοτηνής.

Προ των ομιλιών τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αείμνηστου κ. Γεώργιου Αδαμόπουλου, πατέρα των ιδρυτών της οικογένειας Αδαμοπούλου και της οικογένειας Αγοραστού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν ξενάγηση στις γραμμές παραγωγής, όπου παρουσιάστηκαν η γραμμή εμποτισμού διακοσμητικών χαρτιών, η γραμμή παραγωγής της νέας γενιάς μοριοσανίδας ALFAPAN 5+, το στάδιο ομαλής μείωσης θερμοκρασίας και υγρασίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα με γαστρονομικές γεύσεις και συζητήσεις μεταξύ των καλεσμένων, οι οποίοι αντάλλαξαν ιδέες και απόψεις για τις προοπτικές του κλάδου και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ALFA WOOD GROUP στην Ελλάδα και το εξωτερικό.