Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας ανακοίνωσε η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΑ, για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε ομόφωνα 24ωρη απεργία, καταγγέλλοντας τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ ως «εμπαιγμό», αφού – όπως αναφέρει – δεν προβλέπεται ουσιαστική μισθολογική ενίσχυση. Τα αιτήματα περιλαμβάνουν:

επαναφορά 13ου και 14ου μισθού,

αυξήσεις στις αποδοχές,

απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση 35ώρου/πενθήμερου.

Το ΕΚΑ, με απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου, καλεί τους εργαζόμενους της Αθήνας να συμμετάσχουν στην απεργία και σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 23 Σεπτεμβρίου έξω από το υπουργείο Εργασίας, την ημέρα που θα ζητήσει συνάντηση με την υπουργό Νίκη Κεραμέως.

Από την πλευρά της η ΓΣΕΕ κάνει λόγο για «καθεστώς απογοήτευσης και οργής» και ζητά:

απόσυρση του νομοσχεδίου,

συλλογικές συμβάσεις για όλους,

μείωση χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα.

Η Συνομοσπονδία κατηγορεί την κυβέρνηση για «επικοινωνιακά τεχνάσματα» και ανεπαρκή μέτρα που, όπως υποστηρίζει, οδηγούν σε ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας.

Χειρόφρενο τραβούν τα ταξί

O πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 προανήγγειλε την συμμετοχή του κλάδου των ταξί στην γενική απεργιακή κινητοποίηση την 1η Οκτωβρίου. «Θεωρώ ότι είναι καιρός πλέον ο ξεσηκωμός του ‘11 να ξαναγίνει, και εμείς οφείλουμε να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως παίξαμε και τότε», σημείωσε.

«Τα μαγαζιά (μάντρες) που νοικιάζουν αυτοκίνητα προσπαθήσανε χθες να πιέσουν τους οδηγούς που ‘θέλαν να απεργήσουν», κατήγγειλε ο κ. Λυμπερόπουλος αναφερόμενος στη χθεσινή απεργία.

«Η χθεσινή συνέλευση έβγαλε ότι από εδώ και πέρα όποιος διαφωνεί με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης αυτοδικαίως πρέπει να τον διαγράφουμε. Όποιος βγαίνει κόντρα στις αποφάσεις αυτές θα διαγράφεται και αυτό έχει να κάνει με κάποιους ανθρώπους που θέλουν να παίξουν κομματικό παιχνίδι» είπε σε άλλο σημείο.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) προχωρά επίσης σε 24ωρη απεργία την 1η Οκτωβρίου, από 00:01 έως 24:00, με συμμετοχή όλων των κατηγοριών πλοίων. Η Ομοσπονδία αντιδρά στην αύξηση του ημερήσιου χρόνου απασχόλησης έως 13 ώρες, επισημαίνοντας κινδύνους για την υγεία των ναυτικών και την ασφάλεια στα πλοία.

Η ΠΝΟ παραπέμπει στη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006 και υπενθυμίζει ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι καταγράφουν ήδη τον υψηλότερο αριθμό ωρών εργασίας στην ΕΕ.

Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει ανακοινώσεις από τα σωματεία, αναφορικά με το αν θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.