O πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 προανήγγειλε την συμμετοχή του κλάδου των ταξί στην γενική απεργιακή κινητοποίηση την 1η Οκτωβρίου. «Θεωρώ ότι είναι καιρός πλέον ο ξεσηκωμός του ‘11 να ξαναγίνει, και εμείς οφείλουμε να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως παίξαμε και τότε», σημείωσε.

«Τα μαγαζιά (μάντρες) που νοικιάζουν αυτοκίνητα προσπαθήσανε χθες να πιέσουν τους οδηγούς που ‘θέλαν να απεργήσουν», κατήγγειλε ο κ. Λυμπερόπουλος αναφερόμενος στη χθεσινή απεργία.

«Η χθεσινή συνέλευση έβγαλε ότι από εδώ και πέρα όποιος διαφωνεί με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης αυτοδικαίως πρέπει να τον διαγράφουμε. Όποιος βγαίνει κόντρα στις αποφάσεις αυτές θα διαγράφεται και αυτό έχει να κάνει με κάποιους ανθρώπους που θέλουν να παίξουν κομματικό παιχνίδι» είπε σε άλλο σημείο.