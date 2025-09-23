Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, το τρίχρονο αγόρι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το απόγευμα της Δευτέρας στις Μοίρες. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στον θώρακα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Το παιδί φέρει κάκωση στον πνευμονοθώρακα και παραμένει σε αναπνευστική υποστήριξη, υπό συνεχή παρακολούθηση από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη, η κατάσταση της υγείας του 3χρονου χαρακτηρίζεται σταθερή, ενώ πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για την παρακολούθηση της εξέλιξής του.

Η προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού έδειξε ότι το όχημα οδηγούσε τελικά η 25χρονη μητέρα του παιδιού, και όχι ο 26χρονος πατέρας όπως αρχικά είχε αναφερθεί. Η μητέρα συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, ενώ τα αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη όταν η μητέρα του 3χρονου βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην αυλή του σπιτιού τους. Το παιδί βρισκόταν πίσω από το όχημα και, καθώς η μητέρα έκανε όπισθεν χωρίς να έχει ορατότητα, το παρέσυρε κατά λάθος.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να μεταφέρουν το παιδί αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Εκεί οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε θλάση πνεύμονα και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για προληπτικούς λόγους.

Τελικά, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το παιδί μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων.