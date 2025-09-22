Αναστάτωση προκλήθηκε στις Μοίρες του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένα τρίχρονο αγόρι παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του ίδιου του πατέρα του, την ώρα που εκείνος έκανε όπισθεν.

Αμέσως στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το παιδί να έχει επικοινωνία και να είναι κινητικό, γεγονός που αρχικά καθησύχασε τους διασώστες. Ακολούθησε η μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο για εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, το παιδί διαγνώστηκε με θλάση στον πνευμοθώρακα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να του παρασχεθεί αναπνευστική υποστήριξη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Η κατάσταση του παιδιού παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.