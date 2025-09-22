Η Αντζελίνα Τζολί τοποθετήθηκε για το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας τις ανησυχίες της με αφορμή τη συμμετοχή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν στην Ισπανία, όπου βρέθηκε για την πρεμιέρα της νέας ταινίας της, Couture. Όταν ρωτήθηκε για τους φόβους της τόσο ως καλλιτέχνιδα όσο και ως Αμερικανίδα, η γνωστή ηθοποιός και σκηνοθέτρια παραδέχτηκε ότι πρόκειται για μια «πολύ δύσκολη ερώτηση».

Η Τζολί τόνισε: «Πρέπει να πω ότι αγαπώ τη χώρα μου και αυτή τη στιγμή δεν την αναγνωρίζω». Αναφερόμενη στη διεθνή της προοπτική, σημείωσε πως η οικογένειά της είναι διεθνής και πως η ίδια έχει υιοθετήσει μια στάση ζωής που βασίζεται στην ισότητα και την ενότητα. Εξέφρασε επίσης τον προβληματισμό της για κάθε τι που θα μπορούσε να διχάσει ή να περιορίσει τις προσωπικές ελευθερίες και εκφράσεις, χαρακτηρίζοντας τέτοιες εξελίξεις ως «πολύ επικίνδυνες».

Παράλληλα, η Αντζελίνα Τζολί υπογράμμισε: «Νομίζω ότι ζούμε σε τόσο σοβαρούς καιρούς, που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην λέμε πράγματα επιπόλαια. Γι’ αυτό θα είμαι προσεκτική σε μια συνέντευξη Τύπου… Αλλά ζούμε σε πολύ, πολύ δύσκολους καιρούς».

Αντιδράσεις στα μέσα ενημέρωσης και σκέψεις για μετεγκατάσταση

Τα σχόλια της Τζολί διατυπώθηκαν λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του ABC για αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον», με αφορμή τα σχόλια του παρουσιαστή σχετικά με τον θανάσιμο πυροβολισμό του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Ο Κίμελ κατηγόρησε τη «συμμορία MAGA» ότι προσπαθεί να αποκομίσει πολιτικά οφέλη από τις αντιδράσεις στον θάνατο του Κερκ.

Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του People, η Αντζελίνα Τζολί έχει εξετάσει το ενδεχόμενο να μετακομίσει εκτός ΗΠΑ, καθώς φέρεται να σκέφτεται «αρκετές τοποθεσίες στο εξωτερικό» και να προετοιμάζεται για την πώληση του σπιτιού της στο Λος Άντζελες.