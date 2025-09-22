Ο Αντώνης Τσαπατάκης ανέβηκε στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Παρακολύμβησης 2025 στη Σιγκαπούρη, κατακτώντας την 3η θέση στα 100μ. πρόσθιο SB4 με χρόνο 1:39.73.

Ο Παραολυμπιονίκης είχε δείξει από τα προκριματικά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, πετυχαίνοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση και την πρώτη στη σειρά του στο τουρνουά της Σιγκαπούρης.

Έτσι και με την πρόκριση στον τελικό, ο Αντώνης Τσαπατάκης κατάφερε να πάρει την τρίτη θέση στον μεγάλο τελικό, με την οποία πήρε το χάλκινο μετάλλιο, προσθέτοντας άλλη μια διάκριση στην καριέρα του.