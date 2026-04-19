Συναγερμό έχουν σημάνει οι αρχές στην Αυστρία μετά τον εντοπισμό δείγματος παιδικής τροφής της εταιρείας HiPP που περιείχε δηλητήριο για ποντίκια. Η αστυνομία της ανατολικής περιφέρειας του Burgenland κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς ένα βάζο με πουρέ καρότου και πατάτας βρέθηκε νοθευμένο. Ευτυχώς, το βρέφος του πελάτη που το ανέφερε δεν είχε καταναλώσει το προϊόν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το βάζο είχε παραποιηθεί, ενώ εκτιμάται πως τουλάχιστον ένα ακόμη νοθευμένο προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Οι αρχές εξέδωσαν οδηγίες για τον εντοπισμό ύποπτων συσκευασιών, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσουν εάν πρόκειται για υπόθεση εκβιασμού.

Η προειδοποίηση, όπως αναφέρεται, προήλθε από τις γερμανικές αρχές, ενώ παρόμοια παραποιημένα βάζα έχουν κατασχεθεί και στην Τσεχία και τη Σλοβακία.

Ανάκληση προϊόντων HiPP στα σούπερ μάρκετ Spar

Το Σάββατο, η HiPP ανακοίνωσε την ανάκληση ολόκληρης της σειράς παιδικών τροφών σε βάζα που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ Spar στην Αυστρία, προειδοποιώντας ότι η κατανάλωσή τους μπορεί να είναι «δυνητικά απειλητική για τη ζωή».

Η γερμανική εταιρεία τόνισε ότι η ανάκληση δεν οφείλεται σε ελάττωμα παραγωγής ή ποιότητας, υπογραμμίζοντας ότι τα προϊόντα είχαν φύγει από το εργοστάσιο σε «άριστη κατάσταση». Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της, «η ανάκληση σχετίζεται με εγκληματική ενέργεια που διερευνάται από τις αρχές».

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν μεμονωμένα περιστατικά παραποίησης βάζων HiPP, τόσο στην Αυστρία όσο και πλέον στην Τσεχία και τη Σλοβακία. Οι αρμόδιες αρχές διαπίστωσαν ότι τα βάζα αυτά περιείχαν δηλητήριο για ποντίκια.

Οδηγίες προς τους καταναλωτές και προληπτικά μέτρα

Η αλυσίδα Spar έχει αποσύρει προληπτικά τα προϊόντα HiPP και από καταστήματα σε άλλες χώρες. Οι αυστριακές αρχές ζητούν από τους καταναλωτές να ελέγχουν για φθαρμένα ή ανοιγμένα καπάκια, έλλειψη σφραγίδας ασφαλείας, ασυνήθιστη οσμή ή λευκή ετικέτα με κόκκινο κύκλο στον πάτο του βάζου.

Η Αυστριακή Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων συνέστησε στους γονείς να απευθυνθούν σε γιατρό εάν τα παιδιά τους παρουσιάσουν συμπτώματα όπως αιμορραγία, έντονη αδυναμία ή ωχρότητα μετά την κατανάλωση τροφής της συγκεκριμένης μάρκας.

Οι πελάτες καλούνται να μην καταναλώσουν βάζα HiPP που αγοράστηκαν από τα καταστήματα Eurospar, Interspar και Maximarkt, αλλά να τα επιστρέψουν και να λάβουν επιστροφή χρημάτων. Στην Αυστρία λειτουργούν περισσότερα από 1.500 καταστήματα Spar.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τα προϊόντα που πωλούνται στα καταστήματα της Spar, ενώ οι παιδικές φόρμουλες HiPP παραμένουν ασφαλείς και δεν επηρεάζονται.

Αναμνήσεις από προηγούμενες ανακλήσεις βρεφικών προϊόντων

Ανάλογα περιστατικά είχαν σημειωθεί πριν από λίγους μήνες, όταν δύο άλλες εταιρείες, η Nestlé και η Danone, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε εκτεταμένες ανακλήσεις βρεφικών γαλάτων σε περισσότερες από 60 χώρες, μεταξύ αυτών και το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω φόβων για μόλυνση.

Συγκεκριμένες παρτίδες είχαν βρεθεί μολυσμένες με την τοξίνη cereulide, η οποία προκαλεί ναυτία και εμετό και δεν καταστρέφεται κατά το μαγείρεμα ή την παρασκευή του γάλακτος. Σύμφωνα με τη Υπηρεσία Υγείας και Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA), τουλάχιστον 36 βρέφη υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσει η ζωή τους.