Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. και την κυβέρνηση αναφέροντας σε σχετική ανακοίνωση ότι εγκύκλιος του υπουργείου επιχειρεί να διαλύσει το oλοήμερο σχολείο.

Συγκεκριμένα αναφέρεται σχετικά:

Ενώ η σχολική χρονιά οδεύει προς την τρίτη εβδομάδα λειτουργίας, με εγκύκλιό – που φέρει ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου – το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. απαιτεί από τους/τις Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες των Σχολικών Μονάδων να τροποποιήσουν τη συγκρότηση των Τμημάτων του Ολοήμερου, αφού καλέσουν τους γονείς των μαθητών που έχουν εγγραφεί στο Ολοήμερο να προσκομίσουν δικαιολογητικά ότι ανήκουν – κατά προτεραιότητα – στις παρακάτω κατηγορίες:

αν είναι και οι δυο γονείς/ κηδεμόνες εργαζόμενοι ή αν είναι μονογονεϊκές οικογένειες,

αν είναι εργαζόμενος ο ένας εκ των δυο και ο έτερος άνεργος,

αν ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ακούγεται αδιανόητο, αλλά είναι πραγματικότητα! Ο προγραμματισμός της λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων που έγινε το αμέσως προηγούμενο διάστημα, με βάση τις Υπουργικές Αποφάσεις και εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (οι Υ.Α. Φ7/118139/ΦΔ/Δ1/9-9-2020 και Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020 προβλέπουν ότι «Οι εγγραφές γίνονται δεκτές χωρίς προϋποθέσεις»), αλλά και ο οικογενειακός προγραμματισμός χιλιάδων οικογενειών τινάζονται στον αέρα. Τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών κατακρεουργούνται! Αναθέσεις τμημάτων και διδακτικών αντικειμένων σε εκπαιδευτικούς κινδυνεύουν να γίνουν έρμαιο της επιλογής της κυβέρνησης να διαλύσει το Δημόσιο Σχολείο!

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς, το γονεϊκό κίνημα και ολόκληρη την κοινωνία να ορθώσουν τείχη προστασίας του Δημόσιου και Δωρεάν χαρακτήρα του Δημόσιου Σχολείου και των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών.

Εδώ και τώρα, απαιτούμε να ανακληθεί η απαράδεκτη εγκύκλιος!