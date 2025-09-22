Εκτεταμένοι τροχονομικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν το διάστημα 19 έως 21 Σεπτεμβρίου σε όλη την επικράτεια του Νομού Αττικής, με στόχο την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Τους ελέγχους συντόνισαν οι αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Συνολικά, διενεργήθηκαν 5.011 έλεγχοι, εκ των οποίων προέκυψαν 95 παραβάσεις σχετικές με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Παράλληλα, συνελήφθησαν 4 οδηγοί, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχαν επίπεδο αλκοόλ στο αίμα τους πάνω από 0,60 mg/l.

Επιπρόσθετα, στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας καταγράφηκαν 101 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη λεωφόρο Συγγρού, εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με ταχύτητα 187 χλμ/ώρα, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη επιτήρηση και αυστηρή τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.