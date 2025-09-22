Σοβαρό επεισόδιο με μαχαίρωμα ενός 23χρονου σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου στο Άργος Ορεστικό, στην περιοχή όπου διεξάγεται η λαϊκή αγορά της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλέστηκε η ΕΡΤ, ένας αλλοδαπός επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 23χρονο ομοεθνή του, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Άργος Ορεστικό. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες οι δύο άνδρες φέρονται να λογομάχησαν έντονα, με την κατάσταση να κλιμακώνεται και τον δράστη να τραυματίζει σοβαρά τον 23χρονο. Αμέσως μετά την επίθεση, ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός.

Το θύμα, σοβαρά τραυματισμένο, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού, απ’ όπου στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Σο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν απέκλεισαν την περιοχή και συλλέγουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες. Ταυτόχρονα, έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.