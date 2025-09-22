Η BMW ανακοίνωσε ότι το αμιγώς ηλεκτρικό SUV iX3 θα κατασκευάζεται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της εταιρείας στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας από τα τέλη Οκτωβρίου. Η συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής, στην οποία η γερμανική φίρμα έχει επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ, θεωρείται κομβική για τη στρατηγική της στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών. Το νέο iX3 θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη έκδοση που παράγεται στην Κίνα και θα απευθύνεται πρωτίστως στο ευρωπαϊκό κοινό, με την πρώτη κυκλοφορία να έχει οριστεί για τον Μάρτιο του 2026.

Το μοντέλο εντάσσεται στην πλατφόρμα «Neue Klasse» που υπόσχεται σημαντικές βελτιώσεις στην αυτονομία και την ενεργειακή απόδοση. Η BMW στοχεύει σε έως και 30% μεγαλύτερη αυτονομία σε σχέση με την τρέχουσα γενιά, ενώ προτεραιότητα δίνεται και στη βιωσιμότητα: η παραγωγή στο Ντέμπρετσεν θα βασίζεται σε πράσινη ενέργεια, με τη χρήση φωτοβολταϊκών και άλλων ανανεώσιμων πηγών.

Η επιλογή της Ουγγαρίας δεν είναι τυχαία, καθώς η χώρα προσφέρει τόσο γεωγραφικό πλεονέκτημα για την τροφοδοσία της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης όσο και σημαντικά κίνητρα για ξένες επενδύσεις. Το iX3 αναμένεται να ενισχύσει το μερίδιο της BMW στην κατηγορία των premium EV, όπου ο ανταγωνισμός με Tesla, Mercedes και Audi είναι ιδιαίτερα έντονος.