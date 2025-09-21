Viral έχει γίνει το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εμφανίζεται μαζί με τον θείο του, πρίγκιπα Άντριου, στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ.

Στο επίμαχο βίντεο, ο πρίγκιπας Άντριου φαίνεται να πλησιάζει τον Ουίλιαμ και να επιχειρεί να ξεκινήσει συζήτηση, αλλά ο ανιψιός του όχι μόνο δεν του απαντά, αλλά τον αντικρίζει με έντονη ενόχληση, με το βλέμμα του να χαρακτηρίζεται από πολλούς ως απότομο.

Η αντίδραση του πρίγκιπα της Ουαλίας αποτέλεσε παράδειγμα του πώς κάποιος μπορεί να εκφράσει την ενόχλησή του χωρίς να χρησιμοποιήσει λόγια, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμούσε επαφή ή επικοινωνία με τον θείο του σε αυτή την περίσταση.

Σύμφωνα με το Daily Beast, ο Ουίλιαμ όχι μόνο ένιωσε ενοχλημένος από την παρουσία του Άντριου στην εκδήλωση, αλλά «έβραζε από οργή» για το γεγονός ότι βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη θέση.

Άτομο από το περιβάλλον του πρίγκιπα της Ουαλίας φέρεται να χαρακτήρισε ως «ντροπή» το ότι ο Άντριου καθόταν ακριβώς πίσω από τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας στην κηδεία, ενώ ο Ουίλιαμ ήταν «εξοργισμένος» που ο θείος του τον πλησίασε σε μια τόσο θλιβερή στιγμή. Η ίδια πηγή σημειώνει ακόμη ότι «ο Γουίλιαμ προσπαθούσε εδώ και χρόνια να αποφύγει να φωτογραφηθεί μαζί με τον Άντριου, αρνούμενος να του επιτρέψει να εμφανιστεί σε εκδηλώσεις όπως η πομπή του Garter Day».