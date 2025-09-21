Η Αρχή της Κοιλάδας του Τενεσί (TVA), ο μεγαλύτερος δημόσιος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ, κατεδάφισε με ελεγχόμενη έκρηξη έναν από τους τεράστιους πύργους ψύξης του εγκαταλελειμμένου πυρηνικού σταθμού Hartsville.

Το θεαματικό βίντεο που κατέγραψε την κατεδάφιση αναδεικνύει τη δύναμη και την ακρίβεια της διαδικασίας.

A nuclear cooling tower crashed down in Hartsville, Tennessee, on Thursday in a controlled implosion. The 540-foot tower was built in the 1970s as part of the Hartsville Nuclear Plant Project, which was discontinued. The Tennessee Valley Authority, the nation’s largest provider… pic.twitter.com/wyqyLACWwB — CBS News (@CBSNews) September 21, 2025

Το εργοστάσιο, η κατασκευή του οποίου είχε διακοπεί τη δεκαετία του 1980 πριν καν παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια, παρέμενε αδρανές για δεκαετίες. Ο πύργος ύψους 165 μέτρων κατεδαφίστηκε για να απελευθερωθεί χώρος, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι της TVA, προκειμένου να υλοποιηθούν μελλοντικά έργα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις τους στο BBC, η κατεδάφιση πραγματοποιήθηκε μέσα σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα, με τη χρήση πάνω από 400 κιλών εκρηκτικών, ολοκληρώνοντας με ασφάλεια μια διαδικασία που σηματοδοτεί την ανανέωση της εγκαταλελειμμένης αυτής βιομηχανικής ζώνης.