Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ δήλωσε την Κυριακή ότι η χώρα του οφείλει να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη ως αντίδραση στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από την Αυστραλία, τον Καναδά και τη Βρετανία.

«Αμεση απάντηση»

«Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία (…) επιβάλλει μια άμεση απάντηση: την άμεση προσάρτηση της Ιουδαίας-Σαμάρειας (σ.σ.: η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη)», αναφέρει ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Οι τρεις πρωθυπουργοί

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κίρ Στάρμερ, ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει την Παλαιστίνη ως κράτος. Είχαν προηγηθεί ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζι, που ανακοίνωσαν ότι οι χώρες τους αναγνωρίζουν Κράτος της Παλαιστίνης.

Και η Γαλλία

Παλαιστινιακό κράτος έχει δηλώσει ότι θα αναγνωρίσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και η Γαλλία, που ξεκίνησε τον χορό των ισραηλινών αντιδράσεων.

Το ίδιο αναμένεται να κάνει και η Πορτογαλία.

Στις αναρτήσεις τους, οι τρεις ηγέτες επισημαίνουν ότι η μόνη λύση για το Μεσανατολικό είναι αυτή των δύο κρατών. Ισραήλ και Παλαιστίνη. Και τονίζουν ότι όσο και αν είναι καταδικαστέα η Χαμάς, ο πόλεμος και η ανθρωπογενής κρίση λιμού στη Γάζα, πρέπει να τελειώσουν.

Παλαιστινιακή Αρχή: Κίνηση προς τα εμπρός

Μετά τις ανακοινώσεις, η υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, Βαρσέν Αγκαμπεκιάν Σαχίν, δήλωσε ότι οι χώρες που αναγνωρίζουν παλαιστινιακό κράτος κάνουν ένα μη αναστρέψιμο βήμα που διατηρεί τη λύση των δύο κρατών και φέρνει πιο κοντά την παλαιστινιακή ανεξαρτησία και κυριαρχία.

Ιστορική ημερομηνία

«Τώρα είναι η ώρα. Αύριο είναι μια ιστορική ημερομηνία πάνω στην οποία πρέπει να οικοδομήσουμε. Δεν είναι το τέλος», δήλωσε η Σαχίν στους δημοσιογράφους στη Ραμάλα.

«Είναι μια κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία. Μπορεί να μην τερματίσει τον πόλεμο αύριο, αλλά είναι μια κίνηση προς τα εμπρός, την οποία πρέπει να οικοδομήσουμε και να ενισχύσουμε», πρόσθεσε.