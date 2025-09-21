Τραγικό τέλος είχε η ορειβατική εξόρμηση του 45χρονου Αργεντίνου επιχειρηματία και συνιδρυτή της GranData, Ματίας Αουγκούστο Τραβιζάνο, ο οποίος σκοτώθηκε στη βόρεια Καλιφόρνια πέφτοντας από ύψος 900 μέτρων.

Ο Τραβιζάνο είχε φτάσει στην κορυφή του όρους Σάστα στις 12 Σεπτεμβρίου, ωστόσο κατά την κατάβαση από το φαράγγι Clear Creek Trail αποπροσανατολίστηκε. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, κινήθηκε εκτός της ασφαλούς διαδρομής και κατέληξε, μαζί με έναν ακόμη ορειβάτη, στον παγετώνα Wintun σε υψόμετρο 4.100 μέτρων.

Οι δύο προσπάθησαν να κατέβουν προσεκτικά την πλαγιά, όμως ο Τραβιζάνο γλίστρησε, χτύπησε σε βράχο και έμεινε αναίσθητος για περίπου δέκα λεπτά. Όταν επανήλθε, επιχείρησε να συνεχίσει, αλλά έχασε ξανά τον έλεγχο και έπεσε σε χαράδρα, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Η σορός του εντοπίστηκε από ελικόπτερο της Αστυνομίας Καλιφόρνιας στη βάση του παγετώνα, σε υψόμετρο 3.100 μέτρων. Οι αρχές τόνισαν πως, αν και η διαδρομή Clear Creek θεωρείται η «ασφαλέστερη», οι ορειβάτες συχνά αποπροσανατολίζονται σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας.

Ο Τραβιζάνο, φυσικός και επιχειρηματίας, υπήρξε συνιδρυτής και πρώην CEO της GranData, εταιρείας με έδρα το Σαν Φρανσίσκο. Το 2024 συνεργάστηκε με την κυβέρνηση του Χαβιέρ Μιλέι ως σύμβουλος και είχε συνοδεύσει τον πρόεδρο της Αργεντινής στην πρώτη του επίσκεψη στη Silicon Valley, όπου φωτογραφήθηκε δίπλα στον ίδιο και στον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ.