Δύο βλήματα εκτοξεύτηκαν από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το έδαφος του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Η ένταση στην περιοχή έχει αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με τις ισραηλινές δυνάμεις να εντείνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους στην Πόλη της Γάζας, που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), προειδοποιητικές σειρήνες ήχησαν πριν λίγο στις περιοχές Λακχίς και Ασντόντ, μετά τον εντοπισμό δύο εκτοξεύσεων βλημάτων από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ένα από τα βλήματα αναχαιτίστηκε, ενώ το δεύτερο έπεσε σε ανοιχτό χώρο, χωρίς να σημειωθούν τραυματισμοί ή ζημιές.