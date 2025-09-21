Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων που έχουν προγραμματιστεί για αύριο, εξαιτίας συνεχιζόμενων προβλημάτων στο σύστημα τσεκ-ιν, τα οποία προκλήθηκαν από κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε προχθές, Παρασκευή. Η εταιρεία που διαχειρίζεται τη λειτουργία του αεροδρομίου ενημέρωσε για την κατάσταση.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε ότι η Collins Aerospace, υπεύθυνη για το σύστημα καταγραφής και ελέγχου των επιβατών, δεν έχει ακόμη παραδώσει ασφαλή και επικαιροποιημένη έκδοση του λογισμικού, η οποία είναι αναγκαία για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αεροδρομίου.