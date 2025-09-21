Η νίκη του Άρη στο Αγρίνιο επί της Κηφισιάς δεν ήταν «βελούδινη», αφού…κληροδότησε προβλήματα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και συγκεκριμένα ένα.

Ο Ολιμπίου Μορουτσάν αποχώρησε τραυματίας στο 40ο λεπτό του χθεσινού αγώνα. Η πρώτη εκτίμηση για διάστρεμμα επιβεβαιώθηκε με την επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη και έτσι ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός θα απουσιάσει για τις επόμενες δέκα ημέρες. Και μάλιστα, σε μία περίοδο που επί Χιμένεθ ήταν σταθερά στα βασικά πλάνα του νέου προπονητή.

Τα ευχάριστα για τον τελευταίο προέρχονται από το μέτωπο του Τάσου Δώνη. Ο 28χρονος εξτρέμ ενσωματώθηκε στο κανονικό πρόγραμμα με την επιστροφή της ομάδας από το Αγρίνιο και μάλιστα δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα Κυπέλλου με το Μαρκό (23/09).