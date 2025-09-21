Ελβετοί αρχαιολόγοι απέκτησαν μια νέα εικόνα για την μηχανική των Ρωμαίων και τις επαρχιακές υποδομές τους, όταν τα απομεινάρια μιας γέφυρας 2.000 ετών επανεμφανίστηκαν σε μια πρώην κοίτη ποταμού στο Έγκαρτεν, στο Καντόνι της Βέρνης, σύμφωνα με τον “Τhe Miami Herald”.

Εργάτες εντόπισαν πάνω από 300 δρύινους πασσάλους μιας ξύλινης κατασκευής, που βρισκόταν στον ποταμό Τίλε, ένα σημαντικό κανάλι κατά την ρωμαϊκή εποχή. Η δενδροχρονολογική ανάλυση που έγινε σε αυτούς, έδειξε ότι η γέφυρα κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 40 π.Χ., λίγο μετά την κατάκτηση των Ελβετών Κελτών από τους Ρωμαίους. Επισκευαζόταν ανά διαστήματα, ενώ άντεξε πάνω από 400 χρόνια.

Η γέφυρα αυτή βρισκόταν μακριά από τις πύλες της μικρής πόλης Πετίνσκα – του σημερινού Στούντεν – και υπήρξε ζωτικής σημασίας για την Γιούρα Τρανσβερσάλ, ενός μεγάλου δρόμου για το εμπόριο, τις επικοινωνίες και τις μεταφορές, που ένωνε στρατόπεδα με οικισμούς.

Παράλληλα, οι αρχαιολόγοι βρήκαν και συνέλεξαν και διάφορα άλλα αντικείμενα, τα οποία είτε είχαν πέσει κατά λάθος στο ποτάμι είτε είχαν ριχθεί σκοπίμως μέσα σε αυτό, όπως πέταλα αλόγων, τσεκούρια, νομίσματα, κλειδιά, μια τρίαινα για ψάρεμα, αλλά και μια ξυλουργική πλάνη σε αρκετά καλή κατάσταση, φτιαγμένη από ξύλο και σίδερο.