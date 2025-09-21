Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λαμία, στην περιοχή του Αγίου Λουκά.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που βλέπετε στις εικόνες κινούνταν ανάποδα στην οδό Αινιάνων. Όταν έφτασε στο τέλος του δρόμου, αντί να στρίψει, όπως θα έπρεπε, συνέχισε ευθεία, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο κενό!

Ωστόσο, στάθηκε ιδιαίτερα τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς το όχημα «κρεμάστηκε» κυριολεκτικά στο χείλος, χωρίς να πέσει στον δρόμο που βρίσκεται από κάτω.

Αξιοσημείωτο είναι πως εκείνη την ώρα στο σημείο υπήρχε αρκετός κόσμος, λόγω γάμου που τελούνταν στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά.

Ο οδηγός, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ, δήλωσε στο LamiaReport ότι ήταν απλώς αφηρημένος και δεν κατάλαβε πώς κατέληξε στο συγκεκριμένο σημείο με το αυτοκίνητο.