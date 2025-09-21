Η Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου αναμένεται με γενικά αίθριο καιρό, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο, στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη.

Ησυχία στα νερά του Ιονίου, δροσεροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο

Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, τοπικά 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Ζεστές μέγιστες θερμοκρασίες σε ηπειρωτικά, πιο δροσερά στα νησιά

Η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικά 31 με 32 βαθμοί. Στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Ηλιόλουστη μέρα ιδανική για βόλτες και εξορμήσεις

Η Αττική θα έχει ήλιο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με άνεμους βόρειους έως βορειοανατολικούς 3 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ στα ανατολικά, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, με τοπικά 30 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος ουρανός και ήπιες θερμοκρασίες

Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, με άνεμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς, με τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου.