Ένα ζευγάρι από τη Γαλλία, ο Matthieu Witvoet και η Chloe Leger Witvoet, προπονείται στα νερά της Μεσογείου για την πιο φιλόδοξη αποστολή της ζωής του: μια κολυμβητική αποστολή διάρκειας τριών μηνών για τη διάσχιση του Ατλαντικού, με διπλό στόχο: την κατάρριψη παγκόσμιων ρεκόρ και την ευαισθητοποίηση για την προστασία των ωκεανών.

Η εκκίνηση έχει προγραμματιστεί για την 1η Νοεμβρίου, από το Πράσινο Ακρωτήριο, στα ανοικτά των ακτών της Αφρικής, με τελικό προορισμό τη Γουαδελούπη στην Καραϊβική μια απόσταση 3.800 χιλιομέτρων.

Το ζευγάρι θα κολυμπά εκ περιτροπής, έξι ώρες την ημέρα, και θα προσπαθήσει να καταρρίψει δύο παγκόσμια ρεκόρ: τη μεγαλύτερη διάσχιση ωκεανού από γυναίκα κολυμβήτρια και τη μεγαλύτερη σκυταλοδρομία κολύμβησης με «παρασυρόμενη βάρκα» μια μέθοδο όπου το σκάφος στο οποίο κοιμούνται παραμένει αγκυροβολημένο ή παρασύρεται από τα ρεύματα τη νύχτα.

«Αυτό είναι υπερ-κολύμπι, κι αυτό ακριβώς μας συναρπάζει», δήλωσε η Leger.

Το ζευγάρι δεν είναι άγνωστο σε μεγάλες προκλήσεις. Το 2019 διέσχισε το Στενό του Γιβραλτάρ από την Ισπανία στο Μαρόκο, ενώ το 2021 κολύμπησε στον Σηκουάνα από το Παρίσι ως το Ντοβίλ. Το 2023 πραγματοποίησε κολυμβητική διαδρομή από τη Μασσαλία μέχρι τη Βαρκελώνη.

Ωστόσο, η διάσχιση του Ατλαντικού αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση αναβαθμισμένου επιπέδου. Οι συνθήκες είναι ακραίες, με τη θερμοκρασία του νερού να κυμαίνεται γύρω στους 23°C, και η παρατεταμένη άσκηση αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμών.

«Αυτό το καλοκαίρι κολυμπούσαμε σχεδόν τρεις με τέσσερις ώρες καθημερινά, ώστε το σώμα μας να συνηθίσει το φορτίο», εξηγεί ο Leger.

Το ζευγάρι θα συνοδεύεται από καταμαράν με τετραμελές πλήρωμα, στο οποίο θα περιλαμβάνεται και νοσηλεύτρια για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας.

Τέλος ανεξάρτητα από το ρεκόρ, η πρωτοβουλία έχει και έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μέσω της αποστολής, σκοπός είναι να αναδειχθούν ζητήματα που αφορούν τη βιοποικιλότητα, την προσταστία και ρύπανση των ωκεανών.

Με πληροφορίες από Reuters