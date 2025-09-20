Μετά τους μεσοβδόμαδους ευρωπαϊκούς αγώνες, οι αγγλικές ομάδες επιστρέφουν σε ρυθμούς Premier League. Το κορυφαίο πρωτάθλημα στον πλανήτη χαρίζει δύο δυνατές αναμετρήσεις, στην πρώτη ημέρα της 5ης αγωνιστικής. Από το «Θέατρο των ονείρων» και τη μάχη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Τσέλσι, μέχρι το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ, το αγγλικό πρωτάθλημα υπόσχεται συγκινήσεις και θέαμα.

Το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ

Η πρώτη πολλά υποσχόμενη και δυνατή αναμέτρηση της ημέρας, είναι αυτή ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Έβερτον, για την 5η αγωνιστική της Premier League. Οι «ρεντς» υποδέχονται στο «Άνφιλντ» την ομάδα του Ντέιβιντ Μόγιες, στο 234ο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ. Ο αγώνας αναμένεται να είναι συναισθηματικά φορτισμένος, καθώς εναντίον των «ζαχαρωτών» είχε πετύχει το τελευταίο γκολ της καριέρας του, ο αδικοχαμένος Ντιόγκο Ζότα στις 02 Απριλίου του 2025.

Συνολικά έχουν διεξαχθεί 233 ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες, ενώ τα 119 από αυτά έχουν φιλοξενηθεί στο «Άνφιλντ». Η Λίβερπουλ υπερισχύει στις νίκες με 95, έναντι 63ων της Έβερτον, ενώ 75 αγώνας έχουν ολοκληρωθεί ισόπαλοι. Τελευταία φορά που οι ποδοσφαιριστές των «ζαχαρωτών» επικράτησαν μέσα στο «Άνφιλντ», ήταν στις 20 Φεβρουαρίου του 2021. Τότε οι ποδοσφαιριστές του Κάρλο Αντσελότι, χάρη στα τέρματα των Ριτσάρλισον και Γκίλφι Σίγκουρντσον, αναδείχθηκαν νικητές με σκορ 2-0.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ θέλει να συνεχίσει την πορεία της, με στόχο το απόλυτο 5×5 και την εδραίωσή της στην 1η θέση της βαθμολογίας . Από την άλλη, η Έβερτον βρίσκεται στην 6η θέση με επτά βαθμούς (2 νίκες, 1 ισοπαλία και ισάριθμες ήττες). Στοχεύει σε ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο θα την διατηρήσει στην πρώτη 10αδα της Premier League.

Η αναμέτρηση των 26 πρωταθλημάτων Αγγλίας

Μόλις τρεις ώρες αργότερα (19:30), η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ των 20 κατακτήσεων της Premier League, υποδέχεται στο «Ολντ Τράφορντ» την Τσέλσι των έξι πρωταθλημάτων. Οι δύο σύλλογοι έχουν βρεθεί αντιμέτωποι 192 φορές, με τους «κόκκινους διαβόλους» να μετράνε 81 νίκες, 54 αγώνες έληξαν ισόπαλοι, ενώ οι «μπλε» έχουν επικρατήσει σε 57 αναμετρήσεις.

Στις 06 Δεκεμβρίου του 2023 ήταν η τελευταία νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Τσέλσι, στο «Ολντ Τράφορντ», χάρη στα δύο γκολ του Σκοτ ΜακΤόμινει και εκείνο του Κόουλ Πάλμερ(2-1). Αντίθετα, οι «μπλε» έχουν να επικρατήσουν στο «Θέατρο των Ονείρων», από τις 19 Ιουλίου του 2020 και τον ημιτελικό του FA Cup. Τότε ο Ολιβιέ Ζιρού και ο, μελλοντικά παίκτης της Γιουνάιτεντ, Μέισον Μάουντ έδωσαν προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ. Το αυτογκόλ του Χάρι Μαγκουάιρ διαμόρφωσε το 3-0, για να μειώσει στο τελικό 3-1 ο Μπρούνο Φερνάντες.

Η τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων στο «Ολντ Τράφορντ», διεξήχθει στις 03 Νοεμβρίου του 2024. Οι ποδοσφαιριστές του Ρουντ Φαν Νίστελροϊ άνοιξαν το σκορ με τον Μπρούνο Φερνάντες, ενώ για την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα ισοφάρισε ο Μόισες Καϊσέδο (1-1). Πλέον, οι «μπλε» βρίσκονται αήττητοι στη 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ενώ η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ στην 14η θέση με τέσσερις βαθμούς (1 νίκη, 1 ισοπαλία και 2 ήττες).

Ο ποδοσφαιρικός «παλμός» στην Αγγλία… χτυπάει ξανά. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκονται «Άνφιλντ» και «Ολντ Τράφορντ», με τις δύο αναμετρήσεις να υπόσχονται ένταση, συγκίνηση και θέαμα!