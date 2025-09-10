Ο πρώην διαιτητής της Premier League, Ντέιβιντ Κουτ, ο οποίος τιμωρήθηκε (12/8) με αποκλεισμό οκτώ εβδομάδων από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA) , σχετικά με σχόλια που έκανε για τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ, Γιούργκεν Κλοπ, έρχεται ξανά στο προσκήνιο με τη βαρύτατη κατηγορία ότι δημιούργησε άσεμνο βίντεο με παιδί.

Η κατηγορία για τον Κουτ βασίζεται σε ένα αρχείο-βίντεο που ανακτήθηκε από αξιωματικούς τον Φεβρουάριο του 2025, για το οποίο του απαγγέλθηκαν κατηγορίες στις 12 Αυγούστου.

Την Πέμπτη (11/09) ο Κουτ θα εμφανιστεί στο δικαστήριο του Νότιγχαμ, για τη συγκεκριμένη κατηγορία, προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες αν κριθεί από τη Δικαιοσύνη, με την πιθανότητα προφυλάκισης μέχρι τη δίκη.