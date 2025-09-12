Μπορεί η μεταγραφική περίοδος στην Αγγλία να έχει κλείσει , αλλά πολλές ομάδες της Premier League ετοιμάζουν από τώρα τις κινήσεις τους για τον Ιανουάριο. Πιο συγκεκριμένα, έντονη κινητικότητα παρατηρείται στο κομμάτι των αποχωρήσεων.

Ο «φευγάτος» Ματετά

Ο Ζαν Φιλίπ Ματετά είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν στην Κρίσταλ Πάλας. Οι Κυπελλούχοι Αγγλίας δέχθηκαν πολλές προτάσεις για τον Γάλλο επιθετικό το καλοκαίρι, όμως δεν έκαναν καμία δεκτή.

Ο Ματετά με τη σειρά του επιμένει να ζητά μεταγραφή σε μεγαλύτερο σύλλογο, με τους «αετούς» να τον κοστολογούν στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη αρκετοί σύλλογοι από τη Γερμανία, την Αγγλία και την Ισπανία κινούνται για την απόκτηση του παίκτη, ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Σύμφωνα με την «Daily Mail» ο Όλιβερ Γκλάσνερ θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ, αλλά Άστον Βίλα, Λιντς και Νιούκαστλ θα κινηθούν για την απόκτηση του του 27χρονου φορ τον Ιανουάριο.

Η ιταλική «σειρήνα» του Μέινου

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε την απόφαση να μην ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις του Κόμπι Μέινου, που ανέρχονται στις 300 χιλιάδες λίρες, ανοίγωντας έτσι την πόρτα της αποχώρησης για τον Άγγλο μέσο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας «Manchester Evening News», δεν βρέθηκε η «χρυσή τομή» μεταξύ των δύο πλευρών, με τους «κόκκινους διαβόλους» να απορρίπτουν τις απαιτήσεις του 20χρονου για την επέκταση του συμβολαίου του. Ο Μέινου έχει συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια με την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ και αναμένεται να αποχωρήσει τον Ιανουάριο από το «Ολντ Τράφορντ».

Την ίδια ώρα, το «ESPN» αναφέρει πως η Νάπολι είναι σε επαφές με τον παίκτη. Ο Αντόνιο Κόντε έχει εισηγηθεί την απόκτησή του, με στόχο την ενίσχυση της ομάδας του στη μεσαία γραμμή. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τις ανεπιτυχής συζητήσεις με τον παίκτη, αποφάσισε να τον παραχωρήσει δανεικό στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Χωρίζουν οι δρόμοι της Άρσεναλ και του Τροσάρ

Εκτός πλάνων του Μικέλ Αρτέτα στην Άρσεναλ τέθηκε ο Λεάντρο Τροσάρ. Οι «κανονιέρηδες» που απέκτησαν τον Νόνι Μαντουέκε από την Τσέλσι το καλοκαίρι, αλλά και τον Εμπερέτσι Έζε από την Κρίσταλ Πάλας, έκαναν γνωστό στον Βέλγο διεθνή πως βρίσκεται στη λίστα των υπό παραχώρηση παικτών.

Ο 30χρονος επιθετικός εντάχθηκε στο δυναμικό της Αρσεναλ τον Ιανουάριο του 2023 από την Μπράιτον. Αγωνίστηκε 125 φορές με την ομάδα του Λονδίνου, σκοράροντας 28 γκολ και μοιράζοντας 23 ασίστ. Ο μοναδικός τίτλος που πανηγύρισε με τους «κανονιέρηδες», ήταν το Community Schield της σεζόν 2023-24.

Ενδιαφέρον για τον Τροσάρ έχουν εκφράσει ομάδες από τη Σαουδική Αραβία, οι Φενέρμπαχτσε και Μπεσίκτας, ενώ πληροφορίες τοποθετούν και τη Ρόμα στις ομάδες που θα ήθελαν τον Βέλγο.