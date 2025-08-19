Στην αναμέτρηση που έκλεισε την πρώτη αγωνιστική της Premier League, για τη σεζόν 2025-26, η Λιντς επικράτησε της Έβερτον στο «Έλαντ Ρόουντ», χάρη στο εύστοχο πέναλτι του Ενμέτσα. Στην εσχάτη των ποινών υπέπεσε ο Τζέιμς Ταρκόφσκι, σύμφωνα πάντα με τον διαιτητή της αναμέτρησης, Κρις Κάβανα.

Όταν σε προσπάθεια της Λιντς να απειλήσει την εστία του Τζόρνταν Πίκφορντ, η μπάλα εξοστρακίστηκε στο χέρι του Ταρκόφσκι, ο 39χρονος διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ των «παγωνιών». Ο 32χρονος Άγγλος αμυντικός των «ζαχαρωτών», ξεκίνησε να διαμαρτύρεται, υποστηρίζοντας πως το χέρι του βρισκόταν σε φυσική θέση.

Ο Ενμέτσα ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έδωσε τη νίκη στη Λιντς (1-0). Ωστόσο, οι ποδοσφαιριστές των «ζαχαρωτών» τα έβαλαν με τον διαιτητή.

«Ξέραμε μέχρι τώρα ότι ο κανονισμός είναι να μην προεξέχει το χέρι και αποτελεί προέκταση του σώματος. Αν έβγαλαν νέο κανονισμό που απαγορεύει να πέφτουμε προς την μπάλα, να μας το πουν. Ρώτησα τον ρέφερι την πρώτη φορά και μου είπε ότι ο επόπτης ήταν εκείνος που το είδε.

Απορώ πώς το είδε από τα 40 μέτρα που βρισκόταν. Κι όταν τον ξαναρώτησα μου απάντησε πως έκανα κίνηση προς την μπάλα και γι’ αυτό τιμωρήθηκα… Απίστευτη απόφαση», δήλωσε μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Ταρκόφσκι.

Ο προπονητής της Έβερτον, Ντέιβιντ Μόγιες, ήταν έξαλλος με τον Κάβανα και καθώς αποχωρούσε από τον αγωνιστικό χώρο συνέχισε να του μιλάει για τη φάση του πέναλτι.

Η συζήτηση για την ποιότητα των διαιτητών επανέρχεται στην Αγγλία, μετά το πέναλτι στο Λιντς – Έβερτον, με τους περισσότερους να θεωρούν πως η Premier League είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, με την πιο… μέτρια διαιτησία!