Μετά από μια δεκαετία βαθιάς οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα στρέφει πλέον το βλέμμα της στην επόμενη ημέρα, εστιάζοντας στην ενίσχυση της ανάπτυξης. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, υπογράμμισε: «Η χώρα δεν σκοπεύει να χάσει την αναπτυξιακή της δυναμική. Προτεραιότητα αποτελεί η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση εγκαινίασε ένα νέο ταμείο καινοτομίας και υποδομών με τη συμμετοχή της BlackRock, με στόχο την προσέλκυση έως και 1 δισ. ευρώ ιδιωτικών κεφαλαίων τα επόμενα χρόνια. Όπως τόνισε ο κ. Πιερρακάκης, «Χρειαζόμαστε κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων προκειμένου να αναπτυχθεί η οικονομία».

Προκλήσεις και προοπτικές για την ελληνική οικονομία

Ο κ. Πιερρακάκης επισήμανε ότι η σημαντικότερη πρόκληση για την οικονομία δεν είναι τόσο οι αμερικανικοί εμπορικοί δασμοί, αλλά η γενικότερη αβεβαιότητα στη διεθνή οικονομία. Σχολιάζοντας το πρόσφατο εμπορικό πακέτο που επιβάλλει 15% δασμό στις ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, ανέφερε: «Θέλαμε συμφωνία αντί για μη συμφωνία, για να περιορίσουμε την αβεβαιότητα στον μέγιστο βαθμό».

Η Wall Street Journal υπενθυμίζει πως η ελληνική οικονομία υπέστη μία από τις μεγαλύτερες υφέσεις που έχει γνωρίσει ανεπτυγμένη χώρα, με απώλεια περίπου 25% του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους.

Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας και επενδυτικό ενδιαφέρον

Μετά την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s, έπειτα από πάνω από 15 χρόνια στην κατηγορία «σκουπίδια», η χώρα παρουσιάζεται ως παράδειγμα ηγεσίας στην Ευρώπη. «Μετά από δέκα χρόνια υπαρξιακής κρίσης, η Ελλάδα δεν σκοπεύει να χάσει την οικονομική της δυναμική», επανέλαβε ο υπουργός.

Ενώ οι επενδυτές ανησυχούν για τα χρέη μεγαλύτερων χωρών, όπως η Γαλλία, της οποίας η πιστοληπτική ικανότητα υποβαθμίστηκε πρόσφατα από τη Fitch, ο κ. Πιερρακάκης πρόβαλε την Ελλάδα ως θετικό παράδειγμα. Άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες με εξαγωγικό προσανατολισμό, όπως η Γερμανία και η Ιρλανδία, σημείωσαν βραδύτερη ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Σε αντίθεση, η Ελλάδα κατέγραψε επιτάχυνση στην ανάπτυξη, ξεπερνώντας ήδη τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2024. «Οι μεταρρυθμίσεις – από την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης μέχρι την αύξηση της εξαγωγικής επίδοσης της χώρας, από 20% του ΑΕΠ το 2008 σε 40% σήμερα, αλλάζουν την εικόνα της Ελλάδας προς το καλύτερο», δήλωσε ο υπουργός.

Αυξημένο ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών

Στο ίδιο ρεπορτάζ, τραπεζικά στελέχη, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, σημειώνουν ότι «από τις αρχές του 2025 παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον αμερικανικών funds για την ελληνική αγορά». Όπως ανέφερε: «Από τις αρχές του 2025, έχουμε δει ροές από αμερικανικά κεφάλαια στην Ευρώπη γενικά και στην Ελλάδα ειδικότερα». Οι ελληνικές τράπεζες, έχοντας εκκαθαρίσει τα χαρτοφυλάκιά τους από τα «κόκκινα δάνεια» και επαναφέροντας τα μερίσματα μετά από 16 χρόνια, ανακτούν σταδιακά την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, από τα τέλη του 2023 η κυβέρνηση προχώρησε στην επιτάχυνση της αποεπένδυσης από τις τράπεζες που διασώθηκαν κατά την κρίση. Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον όμιλο Euronext και η αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank αποτελούν ενδείξεις της επιστροφής του διεθνούς ενδιαφέροντος για τις ελληνικές επιχειρήσεις.