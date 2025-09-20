Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών καταγράφηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε κεντρικό σημείο του Ρεθύμνου.

Το βίντεο – ντοκουμέντο

Στο βίντεο που παρουσίασε το MEGA, φαίνονται νεαροί να έρχονται σε έντονο διαπληκτισμό και να ανταλλάσσουν χτυπήματα. Το επεισόδιο έληξε με την άμεση παρέμβαση της Αστυνομίας, ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε έναν τραυματία στο νοσοκομείο.

Τι κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας

Η γυναίκα που κατέγραψε το περιστατικό μίλησε στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν:

«Ξαφνικά στις 5 το πρωί άκουσα φωνές, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα μία ομάδα γύρω στα 20χρονα να χτυπάνε το ένα το άλλο και να βρίζει το ένα το άλλο. Όταν είδα ότι χτύπησαν ένα παιδί με το κεφάλι το πέταξαν πάνω σε μια βιτρίνα ενός καταστήματος, κάλεσε την αστυνομία. Όταν είδαν τα αστυνομικά οχήματα έφυγαν όλοι και έμεινε το παιδί χτυπημένο και είχε μείνει αναίσθητο για κάποια λεπτά στο έδαφος».