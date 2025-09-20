Στην τέταρτη υψηλότερη θέση πανελλαδικά κατατάσσεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στον αριθμό των παραβάσεων για μη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων, αλλά και χρήστες ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (όπως πατίνια), κατά το τελευταίο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας, που δημοσιοποιεί το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, από τα τέλη Ιουνίου, οπότε και ξεκίνησε η εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», έχουν βεβαιωθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας περισσότερες από 2.500 παραβάσεις.

Συγκεκριμένα, μεταξύ 26 Ιουνίου και 14 Σεπτεμβρίου, στους νομούς Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας πραγματοποιήθηκαν 17.810 έλεγχοι, με 2.574 καταγραφές παραβάσεων. Από αυτές, οι 1.261 εντοπίστηκαν στην Αχαΐα, οι 981 στην Αιτωλοακαρνανία και οι 332 στην Ηλεία.

Από το σύνολο των παραβάσεων, 2.043 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, ενώ 531 επιβλήθηκαν σε επιβάτες.

Προφίλ παραβάσεων και γεωγραφική κατανομή

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το μεγαλύτερο πλήθος παραβάσεων καταγράφηκε την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου (26 Ιουνίου – 6 Ιουλίου), φτάνοντας τις 313, ενώ η μικρότερη καταγραφή σημειώθηκε την έβδομη εβδομάδα (11 – 17 Αυγούστου), με 126 παραβάσεις.

Σε εθνικό επίπεδο, η Αττική βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών (συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης), ακολουθούμενη από το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά, τη Δυτική Ελλάδα και την Κρήτη. Στον αντίποδα, οι λιγότερες παραβάσεις καταγράφηκαν στη Δυτική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία – Θράκη.

Αναλυτικά, οι παραβάσεις ανά Περιφέρεια τις τελευταίες 11 εβδομάδες έχουν ως εξής:

*Στην Αττική 8.854

*Στο Νότιο Αιγαίο 3.880

*Στα Ιόνια Νησιά 3.276

*Στη Δυτική Ελλάδα 2.574

*Στην Κρήτη 2.541

*Στη Θεσσαλονίκη 2.107

*Στην Κεντρική Μακεδονία 1.808

*Στη Θεσσαλία 1.627

*Στην Πελοπόννησο 1.513

*Στο Βόρειο Αιγαίο 1.397

*Στην Ήπειρο 1.076

*Στη Στερεά Ελλάδα 946

*Στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 789

*Στη Δυτική Μακεδονία 148

Συνολικά, σε 13 Περιφέρειες και την περιφερειακή ενότητα της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκαν 254.860 έλεγχοι, με 28.531 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων και 4.490 σε επιβάτες.

Παραβάσεις σε πατίνια και ATV

Σημαντικό είναι το ποσοστό παραβάσεων και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων: 2.518 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (πατίνια), ενώ 565 παραβάσεις αφορούν οδηγούς οχημάτων τύπου ATV («γουρούνες»).

Αυστηροποίηση ποινών με τον νέο ΚΟΚ

Η Αστυνομία υπογραμμίζει πως «με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών». Οι κυρώσεις προβλέπουν:

* Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για οδηγούς δικύκλων, με αντίστοιχες κυρώσεις για οδηγούς που δεν μεριμνούν για την ασφάλεια του επιβάτη.

* Πρόστιμο 350 ευρώ για τον επιβάτη δικύκλων.

* Πρόστιμο 30 ευρώ για οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων.