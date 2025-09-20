Την Τετάρτη 17 και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025, διεξήχθη διμερής άσκηση Ελλάδας – Ινδίας, στη θαλάσσια περιοχή Μυρτώου Πελάγους και κεντρικού Αιγαίου, με συμμετοχή ναυτικών μονάδων και ιπτάμενων μέσων. Το Πολεμικό Ναυτικό συμμετείχε στην άσκηση με τη Φρεγάτα (ΦΓ) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, το Υποβρύχιο (ΥΒ) ΠΙΠΙΝΟΣ και ένα (1) ΣΑΠ της ΔΥΚ, ενώ το Ινδικό ναυτικό με τη Φρεγάτα (ΦΓ) INS TRIKAND.

Κατά την εν λόγω άσκηση πραγματοποιήθηκαν πολλαπλά εκπαιδευτικά αντικείμενα με έμφαση στον πόλεμο επιφανείας, στην αντιμετώπιση αεροπορικής απειλής, στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο, στην εκτέλεση πυρών, καθώς και στη σύνθεση και ανταλλαγή επιχειρησιακής εικόνας. Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια της άσκησης πραγματοποιήθηκε επιβίβαση τεσσάρων (4) μελών πληρώματος από τη ΦΓ INS TRIKAND στη ΦΓ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, προάγοντας το επίπεδο συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων μονάδων.

Ανωτέρω δραστηριότητα συνδυάστηκε με προγραμματισμένη επιχειρησιακή εκπαίδευση του Αρχηγείου Στόλου. Η οργάνωση και επιτυχής υλοποίηση της διμερούς άσκησης, επιβεβαίωσαν την πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των Ναυτικών Ελλάδας και Ινδίας.

Φωτογραφίες από την άσκηση Ελλάδας – Ινδίας